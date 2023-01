Altro che M2: già si parla di Mac Mini M3, in arrivo nel 2024 senza grandi novità

I nuovi Mac Mini con chip M2 e M2 Pro sono stati lanciati meno di 24 ore fa, insieme ai Macbook Pro con chip M2 Pro e M2 Max. Nonostante l'utenza debba ancora "metabolizzare" l'ultimo lancio di Apple, arrivano già le prime informazioni sul prossimo refresh di Mac Mini, in uscita nel corso del 2024 (pare) senza grandi novità.

In un tweet delle scorse ore dell'analista Ming-Chi Kuo, riporta Macrumors, l'esperto spiega che "il prossimo nuovo Mac Mini avrà lo stesso form factor del Mac Mini M2". Stando alla politica di Apple, comunque, il ciclo vitale di ogni prodotto con chipset Apple Silicon dovrebbe essere di un anno e mezzo circa, dunque i prossimi Mac Mini (che avranno un chip M3 sotto la scocca) non arriveranno prima di fine 2024.

Lo stesso Ming-Chi Kuo ha aggiunto che i Mac Mini M3 usciranno nel corso del 2024, senza però fornire una data d'uscita più precisa o una finestra di lancio per i due device. Una release nel 2024 per le due componenti è tuttavia compatibili con i leak delle scorse settimane, secondo cui Apple completerà la lineup M2 nel corso del 2023, con i primi prodotti M3 in arrivo già entro la fine di quest'anno.

Dall'altra parte, però, c'è anche da dire che i Mac Mini M1 sono usciti a novembre 2020 e hanno ricevuto un refresh solo a inizio 2023, ben più di un anno e mezzo dopo. Insomma, se le indiscrezioni di Kuo dovessero rivelarsi esatte, il ciclo vitale dei device con chip M2 potrebbe essere molto più corto di quello dei desktop M1.

In ogni caso, se davvero anche i prossimi PC di Cupertino non dovessero ricevere un sostanziale redesign, il form factor di Mac Mini rimarrebbe invariato per circa sei anni: l'ultimo refresh di peso della linea, infatti, risale al 2020, e il prossimo potrebbe essere portato avanti, nel migliore dei casi, nei primi mesi del 2026, con l'inizio della generazione M4.