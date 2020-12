Poco M3, arriva la colorazione Gialla: disponibile dal 18 Dicembre

A poche settimane dall'annuncio di Poco M3, è stata annunciata una nuova colorazione per lo smartphone entry-level che ha riscosso grande successo soprattutto durante il Black Friday.

A partire da venerdì 18 Dicembre sarà disponibile per l'acquisto la nuova colorazione Yellow. Ma non è tutto, perchè seguendo la diretta su Mi.com dalle 12 alle 13, sarà possibile acquistare lo smartphone con la nuova scocca ad un prezzo di lancio eccezionale: 119,90 Euro per la configurazione con 4 gigbyte di RAM e 64 gigabyte di storage.

Coloro che non avranno invece modo di partecipare alla live, invece, dovranno sborsare il prezzo pieno di 159,90 Euro.

Poco M3 è dotato di tripla fotocamera, batteria da 6.000 Mah e sfoggia un display FHD+. Sotto la scocca è presente il chipset Qualcomm Snapdragon 662.

La nuova colorazione si aggiunge alla Cool Blue e Power Black che sono state molto apprezzate dagli utenti nelle prime settimane di disponibilità.

Cosa ne pensate di questa nuova scocca? Fatecelo sapere nei commenti.