M3 Max, nuovi benchmark incensano il chip Apple: è quasi come una RTX 4080

Se i primissimi benchmark del chip M3 Max sono stati deludenti per più di qualcuno, il potenziale grafico del nuovo processore top di Apple sembra avere comunque le carte in regola per dominare sul fronte della grafica.

Con una GPU da 40 Core, il chip Apple M3 Max è in grado di raggiungere ben 28.517 fotogrammi con una media di 443.5 FPS a risoluzione 1440p su GFXBench Aztex Ruins, benchmark sintetico in cui vale il punteggio più elevato.

Il nuovo chip a 3 nanometri della mela, dunque, sembra essere sostanzialmente in linea con la versione desktop della RTX 4070, che capitalizza 29.530 fotogrammi a 456.6 FPS. Leggermente più distante la RTX 4080 Laptop, scheda video semi-top di NVIDIA che invece di fotogrammi ne ottiene 29.759 con una media di 462.8 FPS.

La RTX 4080 Laptop, a sua volta, in questa classifica mostra risultati simili a quelli della RTX 3080 desktop, che invece raggiunge 29.308 fotogrammi a una media di 455.8.

Secondo questi dati, sembra dunque che la GPU del chip M3 Max sia solo il 7% indietro rispetto alla RTX 4080 Laptop; tuttavia, come fanno notare i ragazzi di WCCFTech, la versione del software utilizzata non è stata aggiornata per oltre un anno. Questo aspetto potrebbe incidere molto sui punteggi finali in quanto non terrebbe conto delle ottimizzazioni necessarie per il corretto funzionamento dell'hardware più recente. In altre parole, i chip più nuovi sarebbero in svantaggio secondo questa classifica, con un possibile rimodellamento verso l'alto delle prestazioni dell'M3 Max.