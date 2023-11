L'M3 Max delude nei benchmark? Punteggi simili all'M2 Ultra

Come ormai noto, qualche giorno fa Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro con M3, M3 Pro ed M3 Max. I primi risultati dei benchmark emersi per l’M3 Max però mostrano performance non entusiasmanti se confrontate a quelle registrate dall’M2 Ultra.

Nel database di Geekbench infatti è comparso il “Mac15,9” che ha fatto registrare un punteggio muti-core di 21.084, molto simile a quello registrato dall’M2 Ultra che nello stesso database ha un punteggio in multi-core di 21.182 su Mac Pro. Il balzo rispetto ad M2 Max invece è importante, visto che quest’ultimo si è fermato a 14.495 punti sempre in multi-core su MacBook Pro da 16 pollici. Di seguito i punteggi:

M2 Ultra: 21.182 (Mac Pro, media)

M3 Max: 21.084 (MacBook Pro da 16 pollici, punteggio più alto finora registrato)

M2 Max: 14.495 (MacBook Pro da 16 pollici, in media)

M1 Max: 12.185 (MacBook Pro da 16 pollici, in media)

M3: 11.836 (MacBook Pro da 14 pollici, punteggio più alto finora registrato)

A livello tecnico, l’M3 Max è dotato di una CPU fino a 16-core di cui 12-core ad alte prestazioni e 4-core dedicati all’efficienza energetica. Presente anche una GPU fino a 40-core, ma i laptop possono configurati fino a 128GB di memoria unificata.

Su queste pagine, negli scorsi giorni abbiamo pubblicato tutte le configurazioni del MacBook Pro con M3 ed i prezzi italiani.