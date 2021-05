POCO M3 Pro 5G è ufficiale: display a 90Hz, dual SIM 5G e CPU octa-core a partire da 199€

Nel corso del keynote POCO che abbiamo seguito in diretta, la società ha ufficialmente lanciato a livello globale il nuovo smartphone POCO M3 Pro 5G. Il fulcro dell’esperienza è il nuovo processore MediaTek Dimensity 700, che porta anche il supporto al 5G ed un’esperienza d’intrattenimento godibile grazie al display a 90Hz.

Proprio partendo dal display, il POCO M3 Pro 5G sfoggia un pannello con refresh rate a 90Hz FHD+ da 6,5 pollici, in grado di riprodurre immagini in chiara risoluzione 1080p. Il display dispone anche di doppi sensori di luce sulla parte anteriore e posteriore che consentono di scegliere in maniera precisa tra i 4096 livelli di luminosità. Presente anche il DynamicSwitch che permette di passare automaticamente tra 90, 60, 50 e 30Hz: in questo modo è possibile adattare la frequenza di aggiornamento direttamente al contenuto per risparmiare energia.

Il processore sfoggia invece l’architettura CPU octa-core avanzata, con due core Cortex-A76 che girano a 2,2 Ghz. La GPU invece è la Mali- G57 che offre un ulteriore 30% di densità di prestazioni ed efficienza energetica. La tecnologia di storage UFS 2.2 è in grado di caricare e riprodurre facilmente giochi pesanti dal punto di vista grafico, oltre che file video e molto altro.

Per quanto concerne il comparto fotografico, sulla scocca posteriore troviamo una fotocamera principale da 48 megapixel, una macro da 2 megapixel ed un sensore di profondità da 2MP.

La batteria è invece da 5000 mAh, ed è in grado di garantire un’autonomia superiore ai due giorni. Garantito anche il supporto alla ricarica rapida da 18W, tramite un caricatore da 22,5W incluso nella confezione.

Per quanto riguarda la disponibilità, POCO M3 Pro 5G sarà disponibile ufficialmente dal 20 Maggio sul sito ufficiale di Poco al prezzo di 199,90 Euro per la variante 4/64GB e 229,90 Euro per l’opzione 6/128GB. Fino al 26 maggio, però, gli utenti avranno la possibilità di godere di una promozione early bird che permette di acquistarlo a 159,90 Euro per la versione 4/64 e 199,90 per la versione 6/128GB.