POCO M3, trapelano render a pochi giorni dall'annuncio: che design atipico!

Dopo l'annuncio dell'evento di presentazione, che si terrà il 24 novembre 2020, torniamo a parlare dello smartphone POCO M3, atteso dispositivo che accende ancora una volta i riflettori sul brand conosciuto principalmente per i suoi smartphone low cost.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e 91mobiles, è trapelato online il primo presunto render che raffigura il dispositivo. Potete vederlo in calce alla notizia: il design sembra essere alquanto atipico, perlomeno per quel che riguarda il modulo fotocamere. Infatti, quest'ultimo copre praticamente tutta la parte superiore della backcover e presenta tre sensori fotografici e flash Dual LED sulla sinistra, nonché il logo POCO sulla destra.

C'è da dire che non si tratterebbe della prima volta che il brand sperimenta in termini di design. Infatti, come potete leggere nella nostra recensione di POCO X3 NFC, in passato aveva inserito un logo di ampie dimensioni posizionato nella parte inferiore della backcover. Quest'ultimo era in grado di offrire ottimi giochi di luce.

Per quel che concerne la possibile scheda tecnica di POCO M3, dovremmo trovare un display LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 662, 4GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP e una batteria da ben 6000 mAh con supporto alla ricarica a 18W.

I leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere: non manca molto al 24 novembre 2020.