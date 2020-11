POCO M3 ufficiale in Italia: lo smartphone del Black Friday con prezzo assurdo

Giusto pochi mesi dopo aver puntato sulla fascia media, come potete leggere nella nostra recensione di POCO X3 NFC, è arrivato il momento per il brand POCO di cercare di dare una "scossa" al segmento entry-level del mercato. Lo smartphone designato a svolgere questo compito è POCO M3, appena annunciato per l'Italia.

Presentato mediante un apposito evento andato in onda su YouTube, il dispositivo verrà venduto nel nostro Paese a partire dal 27 novembre 2020. Insomma, possiamo dire che si tratta dello smartphone del Black Friday. In occasione del lancio durante il Venerdì nero, ci sarà un'offerta a tempo limitato valida per 24 ore. Quest'ultima, che sarà attiva sia su Amazon che sul portale ufficiale dell'azienda, proporrà lo smartphone a un prezzo di 129,90 euro per il modello da 4/64GB e 149,90 euro per la variante da 4/128GB. Senza promozioni, lo smartphone costa invece 159,90 euro (4/64GB) e 179,90 euro (4/128GB). Le colorazioni disponibili sono Cool Blue, Power Black e POCO Yellow.

Arrivando alla scheda tecnica di POCO M3, troviamo un display IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), refresh rate di 60 Hz, screen-to-body ratio del 90,43%, contrast ratio 1500:1, protezione Corning Gorilla Glass 3, luminosità di 400 nit e notch "a goccia", un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna (UFS 2.1 64GB o UFS 2.2 128GB, espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.79) + 2MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.05) e una batteria da ben 6000 mAh con supporto alla ricarica a 18W (in confezione c'è un caricabatterie da 22,5W). C'è il supporto alla ricarica cablata inversa. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione MIUI 12 (POCO). Tra le funzionalità annunciate lato fotocamera ci sono "Movie frame", "Night Mode" e "Time-lapse". Rimanendo in ambito software, non mancano "Game Booster" e "Voice changer".

Le dimensioni dello smartphone sono pari a 162,3 x 77,3 x 9,6 mm, per un peso di 198 grammi. Da sottolineare la presenza dei DRM Widevine L1 (contenuti in Full HD su piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video) e del sensore di impronte digitali posto lateralmente. Non mancano inoltre Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, 4G LTE, radio FM, porta USB Type-C, sensore IR, doppio speaker con certificazione Hi-Res Audio, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e Dual SIM (slot ibrido, due nanoSIM oppure una nanoSIM e una microSD).

In termini di design, POCO ha affermato che la backcover dispone di una texture anti-impronte, che stando al brand è in grado di migliorare anche il grip. Per il resto, il retro dello smartphone con il logo POCO in bella vista si distingue sicuramente da molti altri prodotti disponibili sul mercato.

Insomma, POCO con questo M3 punta a convincere gli utenti che non hanno un budget particolarmente elevato, inserendosi in una fascia di prezzo interessante. Tra l'altro, nel corso dell'evento è stato annunciato che POCO è ora diventato a tutti gli effetti un brand indipendente. Per l'occasione, il brand ha svelato alcuni dati interessanti: POCO è entrato in oltre 35 mercati globali in soli tre anni, POCO F2 ha fatto registrare oltre 2,2 milioni di spedizioni e POCO ha venduto oltre 6 milioni di smartphone a livello globale. Inoltre, ci saranno dei team dedicati alle varie parti del mondo e verrà aperto POCO Community.