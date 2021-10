POCO M4 Pro 5G sta per arrivare: evento di lancio il 9 novembre, cosa aspettarsi?

A diversi mesi dal lancio di POCO X3 GT con MediaTek Dimensity 1100, il noto brand torna alla carica in Italia e anche nel resto del mercato europeo con un nuovo annuncio per il 9 novembre 2021, riguardante nello specifico lo smartphone di fascia media POCO M4 Pro 5G. Cosa offrirà?

Innanzitutto, l’annuncio dell’evento di presentazione giunge dalla stessa POCO che, come potete vedere sia dall’immagine in copertina alla notizia che da quella in calce, mostrerà per la prima volta il dispositivo il 9 novembre 2021 a partire dalle 13:00 ore italiane. Potrete seguire l’evento in diretta su Facebook, Twitter e anche YouTube, dove saranno disponibili le trasmissioni live.

Al momento non sono noti altri dettagli ufficiali. L’unico indizio a noi giunto è il motto stesso dell’evento: “Power up your fun”. Le parole chiave sono chiaramente “potenza” e “divertimento”, quindi POCO M4 Pro 5G potrebbe trattarsi di un dispositivo con focus, almeno parziale, sul gaming. Tuttavia, i tipster del settore hanno già scovato online i codici di certificazione del dispositivo che, curiosamente, sono simili a quelli dello smartphone Redmi Note 11 presentato ieri in Cina. Si tratterà di uno smartphone dalle specifiche tecniche piuttosto simili, o possiamo aspettarci novità importanti? Lo scopriremo solamente durante l’evento di lancio ufficiale.

