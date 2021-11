Poco M4 Pro 5G è ufficiale, con schermo da 6,6 pollici a 90Hz e ricarica rapida

Nel corso del keynote tenuto questo pomeriggio, POCO ha annunciato il nuovo Poco M4 Pro 5G, la new entry del listino che approderà anche nel nostro paese con prezzi in linea con la strategia societaria tipica di POCO.

Lo smartphone misura 8,75mm di spessore e sfoggia sulla scocca posteriore una fotocamera principale da 50 megapixel. Lo schermo invece è caratterizzato da un pannello LCD FHD+ da 6,6 pollici con refresh rate a 90Hz condito dal DynamicSwitch che è in grado di passare da 50 a 60 a 90 MHz a seconda dell'utilizzo.

Come suggerisce il nome, POCO M4 Pro 5G include anche il supporto alla rete di nuova generazione, grazie all'ultimo chipset MediaTek basato sul processo produttivo a 6nm. Il Dimensity 810 è un SoC octa-core con due core Cortex-A76 che girano a 2,4GHz e sei core Cortex-A55 a bassa potenza con clock a 2GHz. La GPU invece è l'ARM Mali-G57 MC2 che funziona a 1068 MHz.

Come RAM invece troviamo solo 4GB, accompagnati da 64GB di memoria interna, ma nei negozi approderà anche la variante 6/128GB.

La batteria, da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 33W che permette di caricarla completamente da 0 a 100% in un'ora, quasi la metà del tempo rispetto ai precedenti modelli. Una ricarica di 10 minuti invece dovrebbe essere sufficiente per alimentare il telefono per due ore di streaming.

Come sistema operativo troviamo MIUI 12.5 basata su Android 11. Il modello 4/64GB costerà 229 Euro, mentre quello con 6/128GB 249 Euro. Gli utenti avranno a disposizione le colorazioni Poco Yellow, Power Black e Cool Blue. Nelle prime 24 ore POCO M4 Pro 5G sarà disponibile a 199,90 Euro per la variante 4/64GB e 219,90 Euro per quella con 6/128GB. Le vendite partiranno alle 00:00 dell'11 Novembre.