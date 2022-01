POCO M4 Pro e Poco F3 in offerta su Amazon: prezzi ai minimi storici

Tornano in offerta su Amazon gli smartphone a marchio POCO. Quest'oggi, il colosso di Seattle propone a prezzi ridotti due interessanti cellulari: si tratta del POCO M4 Pro e del POCO F3, che raggiungono i prezzi più bassi di sempre.

Di seguito i due sconti proposti:

Xiaomi Poco F3 Smartphone 8 GB + 256 GB, fotocamera da 48 MP, Snapdragon 870 G, schermo AMOLED da 6,67", batteria 4520 mAh, versione globale (bianco): 319 Euro (369 Euro)

Smartphone 8 GB + 256 GB, fotocamera da 48 MP, Snapdragon 870 G, schermo AMOLED da 6,67", batteria 4520 mAh, versione globale (bianco): 319 Euro (369 Euro) POCO M4 Pro - Smartphone 5G, 6GB RAM 128GB ROM, 6nm MediaTek Dimensity 810, 90Hz 6.6'' FHD+ Dot Display, 64MP AI Quad Camera, 5000 mAh, 33W Pro fast charging, MIUI 12.5 per POCO, Android 11 - Nero: 229 Euro (258,96 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio. Per quanto riguarda il Poco F3 (qui trovate la nostra recensione dello Xiaomi Poco F3), l'arrivo a casa è previsto per lunedì 24 Gennaio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 20 ore e 26 minuti. Per il Poco M4 Pro (su queste pagine è disponibile anche la nostra recensione di Poco M4 Pro), invece, la consegna è garantita entro giovedì 20 Gennaio 2022 se si effettua l'ordine entro 12 ore ed 11 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.