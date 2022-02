POCO M4 Pro ufficiale al fianco di X4 Pro 5G: prezzo per l'Italia e specifiche

Nel corso di un apposito evento di POCO legato all'edizione 2022 del Mobile World Congress, il brand ha ufficializzato, come da previsioni, due smartphone. Tra questi rientra il nuovo POCO M4 Pro, che ci apprestiamo ad approfondire in questa sede.

Abbiamo infatti già pubblicato su queste pagine la recensione di POCO X4 Pro 5G, su cui abbiamo avuto modo di mettere le mani in anteprima nell'ultimo periodo, ma è giusto soffermarsi anche sull'altro annuncio portato dall'azienda all'MWC. Ebbene, POCO M4 Pro, che rappresenta anche il primo dispositivo della serie con schermo AMOLED (e non è dunque da confondere con il già uscito POCO M4 Pro 5G, che invece è proprio un altro modello), verrà venduto a un prezzo consigliato di 229,90 euro per quel che riguarda la variante da 6/128GB. Ci sarà però anche un modello da 8/256GB, proposto a un costo pari a 279,90 euro. Le colorazioni disponibili saranno quelle Power Black, POCO Yellow e Cool Blue.

Per quel che concerne la promozione di lancio, a partire dalle ore 13:00 del 2 marzo 2022 e per i primi 6 giorni sul portale ufficiale di POCO e su Amazon sarà possibile acquistare il prodotto a un prezzo early bird di 199,90 euro per il modello da 6/128GB. Il costo in offerta della variante da 8/256GB nello stesso periodo sarà invece di 249,90 euro. Insomma, potreste voler dare un'occhiata a quanto proposto nei primi giorni di vendita.

In ogni caso, la scheda tecnica di POCO M4 Pro include uno schermo AMOLED DotDisplay da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 90 Hz, touch sampling rate di 180 Hz, picchi di luminosità di 1000 nit e protezione Corning Gorilla Glass 3, un processore MediaTek Helio G96, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 118 gradi) + 2MP (f/2.4, macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.4) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 33W.

Per il resto, è presente il supporto a 4G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual SIM. Non mancano jack audio per le cuffie, certificazione IP53, sensore IR, doppio speaker, sensore d'impronte digitali laterale e sistema di raffreddamento LiquidCool Technology 1.0 Plus. Il sistema operativo è basato sulla personalizzazione MIUI 13 per POCO, mentre dimensioni e peso sono rispettivamente pari a 159,87 x 73,87 x 8,09 mm e 179,5 grammi.