POCO M5 e POCO M5s ufficiali in Italia: schede tecniche e prezzi dei low cost

Dopo aver pubblicato su queste pagine la recensione di POCO F4 (uscita a inizio agosto 2022), è arrivato il momento di soffermarsi su nuovi annunci del brand legato a Xiaomi. Questa volta si scende in termini di prezzo, grazie all'arrivo di POCO M5 e POCO M5s in Italia.

Come annunciato durante l'apposito evento di POCO, la scheda tecnica di POCO M5 include un display LCD da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel), aspect ratio 20:9, refresh rate fino a 90 Hz, touch sampling rate di 240 Hz, luminosità di 500 nit, protezione Corning Gorilla Glass e foro per la fotocamera posto in alto al centro, un processore MediaTek Helio G99, 4GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una tripla fotocamera posteriore da 50MP (f/1.8, PDAF) + 2MP (f/2.4, macro) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera frontale da 5MP (f/2.2) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 18W (in confezione c'è un caricabatterie da 22,5W).

Le dimensioni dello smartphone sono di 163,99 x 76,09 x 8,9mm, per un peso di 201 grammi, mentre le colorazioni disponibili sono quelle Black, Green e Yellow. Non mancano Bluetooth 5.3, NFC, jack audio per le cuffie, Wi-Fi ac e 4G. Il prezzo per l'Italia? Dalle ore 13:00 del 12 settembre 2022 sarà possibile acquistare il modello da 4/64GB a 169,90 euro grazie all'offerta early bird valida fino alle 12:59 del 17 settembre 2022 (il prezzo solitamente sarebbe di 189,90 euro). L'offerta early bird per la variante da 4/128GB, che di base costerebbe 209,90 euro, proporrà invece il prodotto a 189,90 euro.

Arrivando alle caratteristiche tecniche di POCO M5s, invece, quest'ultimo dispone di un pannello AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), aspect ratio 20:9, frequenza di aggiornamento di standard di 60Hz, picchi di luminosità di 1.100 nit, protezione Corning Gorilla Glass 3 e foro per la fotocamera posizionato in alto al centro, un SoC MediaTek Helio G95, 4GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di storage interno UFS 2.2 (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una quadrupla fotocamera da 64MP (f/1.8, PDAF) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 118 gradi) + 2MP (f/2.4, macro) + 2MP (f/2.4, profondità di campo), una fotocamera anteriore da 13MP (f/2.4) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 33W.

Le dimensioni del prodotto sono di 160,46 x 74,5 x 8,29 mm, per un peso di 178,8 grammi. Le colorazioni disponibili sono quelle Grey, White e Blue. Non mancano certificazione IP53, jack audio, NFC, doppi speaker, Bluetooth 5.0, 4G e Wi-Fi ac. I prezzi early bird in questo caso partono da 189,90 euro per il modello da 4/64GB, mentre sempre fino alle ore 12:59 del 17 settembre 2022 e a partire dalle ore 13:00 del 12 settembre 2022 la variante da 4/128GB costerà 209,90 euro. I prezzi di base sono invece rispettivamente di 209,90 euro e 229,90 euro. Su po.co e mi.com, sarà possibile acquistare POCO M5s in bundle con un wall charger da 33W. Su po.co e mi.com, con l'acquisto di POCO M5 e M5s, si avrà diritto a POCO Buds Pro a 49,99 euro invece di 69,99 euro.