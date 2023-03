POCO M5 già in sconto su Amazon Italia: è ancora più low cost

Dopo aver trattato alcuni sconti Amazon lato smart home, torniamo a dare un'occhiata alle iniziative promozionali avviate dal ben noto portale e-commerce. Ci sono infatti sconti un po' per tutti i gusti in ambito Tech, considerando che è finito in offerta anche il nuovo smartphone POCO M5.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana di Amazon, il dispositivo viene ora proposto a 163,58 euro. Dal sito Web del portale e-commerce apprendiamo che precedentemente il costo del prodotto era di 189,90 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 14%. Lo sconto è insomma di 26,32 euro.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, dunque non si passa nemmeno per rivenditori. Vale la pena poi notare che il modello coinvolto è quello da 4/64GB. Potreste in ogni caso voler fare attenzione alle colorazioni, dato che non vengono vendute tutte allo stesso prezzo. Ricordiamo che si fa riferimento a uno smartphone annunciato a fine 2022 per l'Italia, che dunque risulta tutto sommato di recente uscita.

Il dispositivo è insomma ora diventato ancora più low cost e potrebbe quindi trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Per il resto, se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione di POCO M5, uscita a settembre 2022.