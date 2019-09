M5S, Rousseau supera il record mondiale di partecipazione ad una votazione online - Aggiornata

Dopo i problemi della piattaforma Rousseau, che sembrano essere alle spalle ma che nella prima ora hanno provocato non pochi grattacapi agli amministratori di sistema, procedono spedite le votazioni degli attivisti iscritti al Movimento 5 Stelle.

Oggetto della consultazione è il patto di governo tra 5 Stelle e Partito Democratico.

La7 ha intervistato, fuori la sede di Casaleggio Associati a Milano Davide Casaleggio, che si è detto soddisfatto per l'andamento delle operazioni di voto. Il figlio del fondatore del partito italiano ha annunciato che "alle 13.19 di oggi abbiamo superato le 56.127 votazioni da parte degli iscritti, è l'attuale record mondiale di partecipazione online a una votazione politica. Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta", ed ha sottolineato come "il M5S sia l'unica forza politica italiana che fa partecipare gli iscritti a scelte così importanti per il Paese".

La consultazione online sarà aperta fino alle 18 di oggi, dopo di che saranno pubblicati i risultati finali che avranno un impatto molto importante sul futuro del nostro paese e sull'eventuale formazione del nuovo Governo Gialloverde.

La scelta di rivolgersi a Rousseau è stata criticata dalle forze politiche di opposizione, mentre ieri sono state avanzate delle perplessità in merito alla sicurezza della piattaforma.



Aggiornamento 16:36 - Enrica Sabatini, dell'Associazione Rousseau, a La7 ha annunciato che alle 16:26 sono stati superati i 73mila voti.