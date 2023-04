Per i Mac M3 bisognerà attendere ancora: lancio a fine 2023?

A quanto pare, coloro che attendevano i primi MacBook e Mac con chip M3 saranno costretti ad attendere ancora un pò. A riferirlo è il popolare analista Ming-Chi Kuo in una serie di informazioni condivise nelle scorse ore.

In un tweet, Kuo afferma che la produzione del chip M3 inizierà “leggermente prima” rispetto agli M3 Pro ed M3 Max, che quindi saranno lanciati dopo la nuova architettura, in linea con quanto fatto con gli M2.

Apple dovrebbe quindi utilizzare il chip M3 sui futuri modelli di MacBook Air da 13 pollici, MacBook Pro da 13 pollici, iMac da 24 pollici e Mac Mini, mentre i chip M3 Pro ed M3 Max saranno destinati al MacBook Pro da 16 e 14 pollici di cui hanno parlato anche altri analisti.

Per quanto concerne l’architettura M3, il chip dovrebbe essere prodotto sul processo produttivo di TSMC a 3nm, rispetto ai 5nm utilizzati per il chip M2. Ciò dovrebbe tradursi in miglioramenti significativi in termini di prestazioni ed efficienza energetica.

A breve termine, Apple dovrebbe lanciare il MacBook Air da 15 pollici che a questo punto sarà basato sul chip M2. Non è chiaro se la Mela abbia intenzione di lanciare anche un modello da 15 pollici con chip M2 Pro.