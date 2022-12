Che fine hanno fatto Mac e Macbook? Apple costretta a ritardi e cancellazioni: il report

Il lancio dei Macbook Pro con chip M2 dovrebbe già essere fissato per l'inizio del 2023, probabilmente insieme ai nuovi Mac Mini. Tuttavia, un nuovo report ci ricorda che Apple ha mancato il traguardo auto-imposto della transizione dai chipset Intel a quelli Apple Silicon.

Stando a quanto riporta The Verge, il 22 giugno 2020 lo stesso Tim Cook ha annunciato che ci sarebbero voluti due anni per il passaggio ad Apple Silicon in via definitiva, pensionando cioè ogni dispositivo di Cupertino con SoC Intel. Risultato raggiunto? Non proprio: nonostante Apple abbia proclamato il completamento della transizione ai chip della serie M già lo scorso marzo, in commercio restano ancora molti Mac e Macbook ancora dotati di architettura Intel.

Al momento, vari device sono già passati ai chipset Apple Silicon: parliamo di Macbook Air e Macbook Pro, iMac e Mac Mini, insieme al Mac Studio, introdotto nella lineup a inizio 2022. Addirittura, persino alcuni iPad hanno fatto il salto alla nuova generazione di chip prodotti da Cupertino. A mancare, per il momento, sono l'iMac Pro e il Mac Pro, che sono invece ancora disponibili solo in configurazioni che prevedono l'uso di CPU Intel.

Un'assenza preoccupante, che lascia pensare che i due desktop siano stati cancellati di Apple e che ormai non esistano più, sostituiti dall'iMac da 24" (nel caso di iMac Pro) e dal Mac Studio (nel caso di Mac Pro). Tuttavia, negli scorsi mesi si è molto parlato di un iMac da 27" con chip M2, così come di un imminente lancio del Mac Pro M2.

Se davvero questi due device verranno lanciati durante il prossimo anno, la lineup 2023 di Apple sarà insolitamente ampia, perché comprenderà almeno due Macbook Pro (da 14" e da 16"), almeno due Mac Mini (con chip M2 e M2 Pro), il Macbook Air M2 con display da 15,5" e, stando ai rumor, i nuovi iMac da 21", 24" e 27" con chip M2, il Mac Pro M2 e forse addirittura anche il Mac Studio M2. Più, ovviamente, iPhone 15 e i tradizionali refresh della linea iPad.

Molto probabilmente Apple non riuscirà a lanciare tutti questi device, e alcuni saranno spostati al 2024 o addirittura oltre, facendo direttamente il "salto" ai chip M3, oppure verranno cancellati. C'è però da chiedersi come si sia arrivati a questa situazione: secondo i rumor, ciò dipenderebbe da una serie di eventi sfortunati, che hanno imposto ad Apple di rallentare i lavori sui suoi dispositivi o di posticiparne il lancio. D'altro canto, in molti ricorderanno che il lancio originale dei Macbook Pro e dei Mac Mini M2 doveva avvenire con un keynote nel mese di ottobre o in quello di novembre, salvo poi slittare a marzo 2023 all'ultimo minuto.