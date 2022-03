Il Mac Mini con chip M1 diventa ancora più "Mini": ci ha pensato uno YouTuber!

Mentre Apple lavora su brevetti di Mac contenuti dentro tastiere, uno YouTuber è riuscito a ridurre del 78% le dimensioni del Mac Mini M1 con un progetto fai-da-te senza precedenti, nel quale è riuscito a implementare anche un MagSafe. Il progetto finale non sarà splendido all’occhio, ma è estremamente funzionale.

L’esperimento di Snazzy Labs, o meglio dello YouTuber Quinn Nelson, che potete vedere allegato alla notizia è davvero intrigante: egli spiega nel dettaglio come è riuscito a realizzare il “Mac Mini Mini” prima aprendo il modello ufficiale prodotto da Apple, comprendendo così la struttura e il funzionamento, e poi lavorando attentamente su stratagemmi per ridurre le dimensioni in maniera radicale.

Il design unibody sviluppato molti anni fa è divenuto infatti obsoleto alla luce della dimensione ridotta dei componenti moderni; per questa ragione, secondo Nelson era ed è possibile rendere il Mac Mini ancora più compatto. Il cambiamento principale riguarda l’alimentatore in dotazione: al posto di quello interno da 150W adottato sul Mac Mini, Nelson ha optato per la dotazione esterna dell’alimentatore di un Microsoft Surface da 65W collegato con connettore MagSafe.

La custodia in sé, invece, è stata realizzata con stampante 3D adottando lo stesso design “a grattugia” del Mac Pro 2019: ciò consente il passaggio di più aria, ovvero un raffreddamento migliorato. Antenne, pulsante di accensione e altri componenti sono stati spostati nel nuovo involucro, mentre la ventola del Mac Mini è stata rimossa. Tutti questi cambiamenti nel loro insieme hanno portato infine a una riduzione delle dimensioni del 78%, senza cambiamenti nelle prestazioni. Volendo potrete cimentarvi nella medesima esperienza, dato che nella descrizione del video YouTube potrete trovare la guida dettagliata per la costruzione del progetto.

Altro progetto interessante pensato a Cupertino riguarda un ibrido MacBook-iPad denominato "MacBook Folio".