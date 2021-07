Mac Mini con chip M1 e TV Hisense QLED da 50 pollici in offerta su Amazon

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, il colosso di Seattle propone dei ribassi interessanti su un Mac Mini con processore M1 ed un TV Hisense QLED.

Di seguito gli sconti:

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD): 945,33 Euro (1049 Euro)

(8GB RAM, 512GB SSD): 945,33 Euro (1049 Euro) Hisense 50" QLED 4K 2021 50E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro (599 Euro)

Sul Mac Mini Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 189,07 Euro al mese, a tasso zero ed extra zero. La consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro giovedì 22 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 32 minuti. La disponibilità è immediata ed attraverso la scheda tecnica è anche possibile aggiungere accessori extra come l'adattatore da uSB-C ad AV, il Trackpad 2 o altro.

Tempi di consegna più elevati per il TV Hisense QLED da 50 pollici, il cui arrivo a casa è previsto per lunedì 26 Luglio 2021 per i clienti Prime. In questo caso Amazon consente di aggiungere la garanzia extra per 1 o 2 anni al prezzo di 20,59 o 28,29 Euro.