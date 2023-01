Mac Mini, il chip M2 Pro flette i muscoli nel nuovo benchmark: i risultati sono da urlo

A meno di 24 ore dalla presentazione dei chip M2 Pro e M2 Max di Apple, arriva ora il primo test di una delle due componenti di nuova generazione. In particolare, un benchmark del Mac Mini con chip M2 Pro è stato pubblicato sulla piattaforma di GeekBench.

I punteggi, per ora ancora disponibili su GeekBench 5, mostrano che il nuovo Mac Mini ha ottenuto uno score di 1.952 punti in Single-Core e di 15.013 punti in Multi-Core. Come abbiamo già spiegato, il Mac Mini testato è quello con chip M2 Pro e con 16 GB di memoria unificata, dunque la configurazione migliore possibile del device, almeno in termini di hardware.

Il Mac Mini M1, lanciato nel 2020 con il chip M1 in versione "base", arrivava solo a 1.715 punti in Single-Core e a 7.442 Punti in Multi-Core. Per il momento, sfortunatamente, non abbiamo ancora dei benchmark del Mac Mini con chip M2 "vanilla", anche se in tal senso potrebbero essere indicativi i test del Macbook Air M2, lanciato lo scorso luglio e che sembra surclassare il chip M1 di scorsa generazione.

Allo stesso modo, i benchmark dei nuovi Mac Mini ci dicono molto anche sulla potenza dei Macbook Pro con chip M2 Pro: il SoC Apple Silicon in variante "Pro", infatti, sarà integrato anche sotto la scocca dei Macbook Pro da 14" e da 16", che però saranno lanciati anche in una versione più performante, dotata di chip M2 Max.

Un altro confronto piuttosto interessante è poi quello con i chip M1 Pro e M1 Max di Apple Silicon, lanciati sempre lo scorso anno. Il chip M1 Pro arrivava infatti a 1.734 Punti in Single-Core e a 10.076 Punti in Multi-Core, mentre l'M1 Max arrivava a 1.727 Punti in Single-Core e a 12.643 in Multi-Core: in entrambi i casi, dunque, sembra essersi verificato un deciso sorpasso della nuova generazione di chip di Cupertino.