Mac Mini M2 e Mac Mini Tower, avvistati nuovi prodotti Apple prima del WWDC 2022

Dopo l'annuncio della WWDC 2022, l'entusiasmo per il keynote Apple è a dir poco alle stelle, tra chi si aspetta grandi novità per iOS e iPadOS e chi, invece, che non vede l'ora di scoprire nuovi dispositivi della mela.

In particolare, se in molti sono pronti a scommettere sulla realtà aumentata alla WWDC 2022, c'è chi, invece, punta tutto sui nuovi Mac e MacBook.

Proprio a questo proposito, nelle ultime ore un noto store online statunitense ha pubblicato "per errore" le inserzioni relative a due prodotti inediti di Cupertino e, probabilmente, tra i più attesi del lotto. Parliamo, innanzitutto, del Mac Mini con chip M2 Silicon, del quale non sono disponibili immagini o specifiche tecniche, a parte il taglio di memoria nel titolo, pari a 8/256 GB.

Il secondo prodotto pubblicato, invece, è un misterioso Mac Mini Tower con chip M1 Pro, anche in questo caso senza specifiche tecniche e senza prezzo. Chiaramente siamo ben lontani dal poter parlare di ufficialità. Anzi, a dire il vero già in passato è capitato che prodotti "apparsi" misteriosamente tra le pagine di store online non venissero affatto presentati.

Nel frattempo, sempre su questo fronte, i rumor ultimamente si stanno concentrando sulla possibile sorpresa MacBook Air alla WWDC 2022, con Apple che potrebbe essere seriamente intenzionata a stupire tutti con un nuovo modello dopo ormai due anni.