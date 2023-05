Mac Mini con M2 in offerta da Comet: risparmio del 17%

Dopo aver riportato le offerte Amazon di oggi 1 Maggio 2023, ci spostiamo sul sito di Comet che quest'oggi offre un'offerta molto interessante sul Mac Mini con processore M2.

Il computer è disponibile al prezzo di 599 Euro, il 17% in meno rispetto ai 729 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 199,67 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero tramite PayPal.

La variante in questione è dotata di 8GB di RAM oltre che di 256 gigabyte di storage. Siamo di fronte alla versione 2022.

La consegna a domicilio è garantita per venerdì 5 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, con possibilità di effettuare il reso fino a 14 giorni dalla data dell'ordine. Possibile anche scegliere il ritiro presso uno dei punti vendita più vicini, scegliendo dallo store locator direttamente al momento dell'ordine.