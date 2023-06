Mac Mini con M2 Pro ed SSD da 512GB in offerta su Amazon

A pochi giorni dalla WWDC, che prenderà il via il 5 Giugno 2023, Amazon propone un'offerta molto interessante sul Mac Mini nella versione con M2 Pro ed SSD da 512GB, che può essere acquistato ad un prezzo molto interessante rispetto a quello di listino.

Di seguito i dettagli:

Mac mini computer desktop con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet: 1399,99 euro (1579 euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 6 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, da scegliere direttamene al momento del pagamento.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, nel corso della WWDC 2023 Apple potrebbe presentare diversi modelli di nuovi Mac, anche se è esclusa la possibilità che veda la luce il chip M3 di ci cui si discute da tempo.

Come avvenuto anche in altre circostanze, però, il gigante di Seattle non ha offerto alcun tipo d'indicazione sulla data di scadenza della promozione e per questa ragione il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per non lasciarvi sfuggire questo prezzo molto interessante.