Mac Mini M2 in ritardo: doveva arrivare alla WWDC, lancio previsto per fine 2022

Le ultime indiscrezioni sui nuovi Mac Mini risalgono allo scorso aprile, quando dei riferimenti ad un desktop con chip M2 sono stati ritrovati nel firmware di Apple Studio Display. In molti si aspettavano che il nuovo Mac Mini M2 sarebbe stato lanciato alla WWDC 2022, ma in realtà così non è stato.

Stando a quanto riporta iDropNews, infatti, Mac Mini M2 doveva arrivare alla WWDC, ma Apple avrebbe deciso all'ultimo minuto di non presentarlo durante il keynote della scorsa settimana per almeno due motivi: il primo è che esso sarebbe passato in sordina rispetto a Macbook Air e Macbook Pro 13", entrambi dotati a loro volta di chip M2.

Il secondo motivo, ben più preoccupante, sarebbero dei problemi produttivi per i fornitori cinesi di Apple, che avrebbero causato dei ritardi di qualche settimana nella realizzazione del device, imponendo all'azienda di Cupertino di posticiparne il lancio in extremis. Allo stesso modo, sempre a problemi di produzione in Cina sembra essere dovuto il posticipo della presentazione di Apple AR all'inizio del 2023.

Le fonti di iDropNews spiegano dunque che Mac Mini M2 arriverà a fine 2022 o a inizio 2023, ma anche che l'attesa verrà ripagata dal prodotto, che potrebbe rappresentare un grande salto in avanti per i desktop compatti di Cupertino. Nello specifico, pare che il dispositivo sarà venduto con una parte superiore in vetro e un corpo più sottile di quello dei Mac Mini di attuale generazione.

Inoltre, Apple dovrebbe aggiungere più porte sul Mac Mini M2, arrivando a quattro connettori USB-C, due USB-A, una porta HDMI e una porta Ethernet 10 GB, insieme ovviamente al connettore per l'alimentatore, tutti sul pannello posteriore del desktop. Su quello frontale, invece, troveremo un lettore per schede SD e un jack audio da 3,5 mm.

Sfortunatamente, il miglioramento del design e delle opzioni di I/O avrà delle controindicazioni, ovvero un costo leggermente più alto degli altri Mac Mini attualmente in commercio: il prezzo di partenza del desktop, infatti, dovrebbe attestarsi attorno ai 799 Dollari negli Stati Uniti, contro gli "storici" 699 Dollari adottati come pricetag da Cupertino.