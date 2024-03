Mac Mini con M2 ed SSD da 256Gb tuo a meno di 600 Euro su Amazon

C’è spazio anche per i prodotti Apple tra le promozioni proposte da Amazon in occasione delle Offerte di Primavera, che scadranno il prossimo 25 Marzo 2024. In particolare, la società di Seattle consente di portare a casa a prezzo ridotto anche il Mac Mini con “i superpoteri” dell’M2.

MAC MINI M2 in offerta su Amazon

Amazon, infatti, permette di acquistare il Mac Mini nella configurazione con chip M3, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte a 559 Euro, il 23% in meno rispetto al prezzo di listino di 729 Euro. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per sabato prossimo per coloro che effettuano l’ordine entro 14 ore e 17 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, con possibilità di effettuare il pagamento a rate da 111,80 Euro al mese in cinque mensilità.

Il Mac Mini in questione è basto sul chip M2, che offre performance superiori alla precedente generazione anche durante le attività legate al gaming. Il comparto connettività è dotato di due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI e del supporto WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet ed un jack per le cuffie.

Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, alle condizioni proposte ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine.