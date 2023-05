Mac Mini con M2 ed SSD da 256Gb, torna il super sconto su Amazon

Torna su Amazon il super sconto su Mac Mini del 2023, nella versione chip M2 ed SSD da 256 gigabyte. Il computer targato Apple infatti viene proposto ad uno sconto molto interessante, il 18% in meno rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli della configurazione:

Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet: 599 Euro (729 Euro)

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque mesi a 119,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la garanzia aggiuntiva AppleCare+ per la durata di tre anni a 119 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Come avvenuto anche in altre circostanze, non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, ed il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti dell'offerta.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 19 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine oggi, un chiaro sintomo di come la domanda sia elevata. La promozione in effetti è molto succosa.



Parallelamente, continuano le promozioni su iPhone 13 ed iPhone 13 Mini di Amazon, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nella giornata di ieri.