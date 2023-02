Mac Mini con M2, super sconto di Amazon per il weekend: prezzo cala del 18%

Super sconto proposto da Amazon in questo weekend su un Mac Mini con processore M2 ed SSD da 512 gigabyte. Il colosso di Seattle, in giornata odierna propone un'offerta molto interessante sul PC della società di Cupertino.

Il Mac Mini 2023, nella versione con chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core, 8GB di memoria unificata ed SSD da 512 gigabyte, può essere acquistato a 785,99 Euro, il 18% in meno rispetto ai 959 Euro di listino, con possibilità di effettuare anche il pagamento in cinque rate mensili da 157,20 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La consegna, gratuita, è garantita per lunedì 6 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva Apple Care+ per Mac della durata di tre anni a 119 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Il Mac Mini con M2 ha una CPU 8-core che garantisce prestazioni fino al 18% più veloci rispetto al modello precedente, a cui si aggiunge una GPU 10-core con grafica fino al 35% più veloce nelle app e nei giochi, mentre il Neural Engine 16-core offre performance di machine learning evolute Apple osserva come questo PC sia anche in grado di supportare fino a due monitor.