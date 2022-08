Mac Mini M2 ancora in sviluppo, nessun cambio design: lo conferma Gurman

Come ogni weekend, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg pubblica la sua ultima edizione della newsletter Power On svelando le ultime novità del mondo Apple. Dopo avere parlato dei motivi del rinvio di iPadOS 16, riprendiamo le notizie del momento sui piani di Cupertino per il Mac mini con chip M2 e M2 Pro.

Secondo quanto affermato da Gurman, Apple stava lavorando a una versione M1 Pro del Mac mini per lanciarla entro la fine del 2022 ma, improvvisamente, ha optato per un cambio di programma non indifferente confermato anche dai colleghi di 9to5Mac: lo sviluppo di due nuove versioni del Mac mini con chip M2 e M2 Pro. Il primo modello ha il nome in codice “J473”, mentre il secondo “J474” e avrà otto core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza. Non dovrebbe invece cambiare il design.

Secondo quanto segnalato da 9to5Mac e ripreso da Gurman, dunque, il gigante statunitense non dovrebbe avere in programma altre versioni con chip M2 Max o Ultra, che invece verranno riservati ai futuri Mac Pro. Lo stesso giornalista d’oltreoceano si è poi allargato per quanto riguarda i futuri prodotti della società di Tim Cook: egli si aspetta dei nuovi MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max verso l’autunno 2022; nel peggiore dei casi, verranno posticipati all’inizio del prossimo anno.

Ovviamente il nostro consiglio resta uno soltanto, per ora: prendere con le pinze queste voci di mercato in attesa dei dettagli ufficiali, nonostante lo storico positivo di Gurman.

Sempre à propos della Mela, le scorte di iPhone 14 potrebbero diminuire a causa della tensione tra Cina e Taiwan.