Mac Mini M3 in arrivo? Apple ci sta lavorando, secondo un esperto

Nelle scorse ore, il "solito" Mark Gurman ha svelato che la lineup di Mac e Macbook di fine 2023 sarà ben più ampia del previsto, complice anche il presunto lancio dei primi laptop con chip M3 di Apple Silicon entro la fine dell'anno. Tra questi device, a quanto pare, potrebbe trovare spazio anche un nuovo Mac Mini.

Nell'ultima puntata della sua newsletter Power On, Gurman (che, lo ricordiamo, è un affidabile insider e un giornalista di Bloomberg) ha spiegato che Apple sta già testando il Mac Mini M3. Il dispositivo dovrebbe avere codename "Mac 15,12" e dovrebbe essere lanciato sul mercato in due versioni, una con chip M3 "liscio" e l'altra con SoC M3 Pro.

I Mac Mini M2 sono stati annunciati da Apple il 17 gennaio 2023, insieme ai Macbook Pro M2. Se consideriamo che il colosso di Cupertino ha promesso cicli vitali di circa 18 mesi per ogni dispositivo Apple Silicon, possiamo ipotizzare che i nuovi desktop entry-level della Mela Morsicata faranno il loro debutto sul mercato nella seconda metà del 2024, insieme ai Macbook Pro con chip M3.

Sempre secondo Gurman, il Mac Mini M3 avrà una CPU a 8 Core e una GPU a 10 Core, insieme a una RAM da 24 GB. Si tratta di una configurazione decisamente particolare, che dovrebbe corrispondere, in termini di numero di Core, a quella del chip M3 "liscio" che verrà implementata anche sui nuovi Macbook Air, ma la cui RAM dovrebbe essere persino superiore a quella del Mac Mini con chip M2 Pro, che si ferma a 16 GB. Il modello di Mac Mini con chip M2 base, addirittura, non supera gli 8 GB di RAM.

Non è dunque chiaro se Apple punterà tutto sulla RAM per il suo nuovo Mac Mini o se quello riportato da Gurman sia solo un sample ingegneristico la cui scheda tecnica verrà rivista nei prossimi mesi. D'altro canto, il giornalista ha anche spiegato di aspettarsi che un nuovo Mac Mini non arrivi prima della seconda metà del 2024, dal momento che gli ingegneri di Apple sarebbero al lavoro su altri dispositivi, come i Macbook Air con chip M3 e Apple Vision Pro.