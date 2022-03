Mac Mini: il modello con chip M2 arriverà nel 2023, ma il design rimarrà quello attuale

Dopo l'annuncio di Mac Studio da parte di Apple, tra gli insider di Cupertino si è scatenato il panico, soprattutto dal momento che quasi nessuno era riuscito a prevedere il lancio del device. In particolare, i principali esperti avevano spiegato che Apple avrebbe presentato un nuovo Mac Mini al keynote dell'8 marzo.

Ovviamente tale previsione non si è avverata, anche se alcuni credono che Mac Studio fosse il Mac Mini "di fascia alta" ipotizzato da alcuni leaker, come Mark Gurman e Ming-Chi Kuo. Lo stesso Kuo sembra essere di questa opinione, soprattutto perché il form factor di Mac Studio e quello di Mac Mini sono molto simili: non a caso, nelle scorse l'esperto cinese ha spiegato che Apple non lancerà nuovi Mac Mini fino al 2023.

Benché l'eventualità di un Mac Mini high-end con chip M1 Pro o M1 Max non sia ancora troppo remota, è ormai opinione comune tra i leaker che i prossimi Mac Mini avranno il chip M2 o addirittura l'M2 Pro: in altre parole, la casa di Cupertino "salterebbe" la generazione di Mac Mini di fascia alta con chip M1 per lanciare in anticipo entrambi i modelli desktop direttamente con il chip M2.

Nelle scorse ore, anche Ming-Chi Kuo è tornato sulla questione, spiegando che Mac Mini 2023 sarà identico a Mac Mini M1 in termini di design, con i cambiamenti concentrati al di sotto della scocca del device. Ciò significa che i prossimi Mac Mini utilizzeranno lo stesso form factor con il corpo "unibody" in alluminio ideato da Apple nel lontano 2010.

L'indiscrezione di Ming-Chi Kuo, arrivata tramite il tweet che vedete in calce, cozza con quelle di Jon Prosser, che a fine 2021 aveva spiegato che Apple avrebbe operato un redesign totale di Mac Mini con il nuovo desktop della serie, riducendo le dimensioni dello chassis e optando per un pannello superiore in un materiale simile al plexiglass.

A quanto pare, dunque, nel futuro di Mac Mini ci sarà una lunga attesa fino al 2023, quando, presumibilmente nel corso del primo o del secondo keynote dell'anno, saranno annunciati sia il Mac Mini di fascia bassa, dotato di chip M2, sia quello di fascia alta, con chip M2 Pro. Infine, il Mac Mini high-end con chip M1 sarebbe stato cancellato da Apple per lasciare spazio a Mac Studio, che condivide proprio con Mac Mini il form factor.