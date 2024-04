Il Mac Mini non avrà mai M3, ma passerà direttamente a qualcosa di meglio

Nel nuovo numero della newsletter Power On, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman spiega che con ogni probabilità, Apple non lancerà una versione con M3 del suo Mac Mini. Piuttosto, la società di Cupertino vuole puntare su una variante con il chip M4 entro la fine dell’anno.

Nella fattispecie, Gurman spiega che non si aspetta che Apple aggiorni il Mac Mni con i chip M3, dopo il refresh del gennaio 2023 che è stato caratterizzato dai chip M2 ed M2 Pro e funzionalità come le porte Thunderbolt 4 e la porta HDMI 2.1 per la variante con M2 Pro, oltre che con supporto WiFi 6E e Bluetooth 5.3.

Il nuovo rapporto va in controtendenza con quanto affermato in precedenza. Gurman infatti si era detto certo che Apple avrebbe lanciato i nuovi modelli di Mac Mini con chip M3 ed M3 Pro, ma ora ritiene che entro la fine dell’anno vedranno la luce i PC con M4 ed M4 Pro. La scelta sarebbe legata dal fatto che non ci sarebbe abbastanza spazio per far uscire i modelli con M3 prima di allora, motivo per cui i dirigenti hanno scelto di saltare questa generazione e passare direttamente alla successiva.

Non si tratta di una sorpresa, dal momento che anche con iMac Apple ha fato lo stesso, e non ha lanciato alcun modello con chip M2, passando direttamente da M1 ed M3.

