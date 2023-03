Mac Pro M2 e Apple Watch con batteria più capiente in arrivo? Ne parla un dirigente Apple

Sono ormai mesi (o anni?) che lo diciamo, ma questa sembra essere la volta buona: un nuovo Mac Pro è in arrivo, e la sua uscita sarebbe ormai dietro l'angolo. Ad alludere all'esistenza del desktop top di gamma di Apple è oggi un executive di Cupertino, che ha confermato che con quest'ultimo verrà completato il passaggio ai chip Apple Silicon.

Durante un'intervista con India Today, il Vicepresidente di Apple per il marketing globale Bob Borchers sembra infatti essersi lasciato scappare alcune informazioni sul Mac Pro di nuova generazione, che probabilmente sarà dotato di un chipset della famiglia M2 e che potrebbe essere lanciato durante il tradizionale keynote primaverile di Cupertino o, alla peggio, alla WWDC di giugno.

Quando l'intervistatore ha domandato se Apple voglia continuare nella transizione ai chip M2, infatti, Borchers ha detto che la compagnia ha un "chiaro obiettivo, quello di completare la transizione" ai SoC proprietari della linea Apple Silicon. I prodotti che non hanno ancora ricevuto un aggiornamento in tal senso sono ormai pochissimi, però: stiamo infatti parlando solo del Mac Pro e dell'iMac con schermo da 27".

Poiché l'iMac da 27" sembra essere stato cancellato qualche mese fa, le parole di Borchers si riferirebbero proprio al Mac Pro M2, confermandone ulteriormente un imminente arrivo sul mercato. D'altro canto, sono ormai mesi che i leaker e gli insider parlano costantemente del prodotto: a questo punto, un suo lancio a stretto giro non è affatto improbabile.

Nella stessa intervista, poi, Borchers ha rivelato alcuni dettagli sui nuovi Apple Watch in arrivo nei prossimi anni. In particolare, il dirigente ha ammesso che gli smartwatch di Cupertino necessiterebbero di una revisione che allunghi la durata della loro batteria, ma ha anche svelato che gli ingegneri di Apple stanno lavorando alacremente sul miglioramento dell'autonomia del dispositivo. Con un'infornata di Apple Watch in arrivo nel 2024, d'altro canto, non è affatto improbabile che la Mela Morsicata punti tutto su delle batterie molto più capienti di quelle attuali per vendere i propri device.