Anche Mac Pro avrà il chip M2: Apple lo sta già testando, uscirà a breve?

Dopo aver scoperto che Apple sta lavorando a nove Mac di nuova generazione, un altro leak sembra fare chiarezza sul futuro del Mac Pro di Cupertino. A quanto pare, infatti, la compagnia di Tim Cook starebbe lavorando ad una nuova workstation dotata del successore del chip M1 Ultra di Mac Studio.

La notizia di per sé non è sconvolgente, dal momento che Mac Studio non riceve un refresh ormai da anni ed è uno dei pochi device Apple che non hanno ancora ricevuto il "trattamento" Apple Silicon. Tuttavia, con il lancio di Mac Studio a inizio marzo, molti hanno iniziato a credere che i tempi per un nuovo desktop di Cupertino si sarebbero molto dilatati.

Al contrario, l'insider di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato oggi che Mac Pro sarà una variante di Mac Studio dotata di un form factor meno "portatile" e di un chipset decisamente più potente. Nello specifico, il dispositivo sarebbe in lavorazione a Cupertino con codename J180 e con un chip ancora sconosciuto, probabilmente basato sull'architettura M2 di Apple Silicon.

Il giornalista sembra infatti confermare che il chip del nuovo Mac Pro sarà costruito utilizzando il nodo produttivo TSMC a 4 nm. Di più, Gurman ha stabilito che il device è già in una fase avanzata di testing, dal momento che Apple starebbe provando il funzionamento del dispositivo con diverse app terze parti presenti su App Store. Questo passaggio dovrebbe essere vitale per un Mac Pro, poiché il desktop sarà chiaramente destinato ai professionisti e dovrà garantire il funzionamento di software finora pensati per girare su un'architettura Intel-based.

Ad ogni modo, in precedenza Gurman stesso aveva spiegato che la workstation potrebbe avere una CPU a 40 Core e una GPU a 128 Core, con un chipset basato sull'M1 Ultra, probabilmente creato "fondendo" tra loro due SoC di Mac Studio. Oggi, invece, l'insider di Bloomberg sembra propendere per una soluzione completamente nuova, che potrebbe mantenere invariato il numero di Core della CPU e della GPU ma adottare un'architettura basata sul chip M2. Intanto, comunque, Mac Pro potrebbe essere presentato alla WWDC 2022.