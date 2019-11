Mac Pro disponibile sul mercato da Dicembre: potrà gestire sei flussi in 8K simultanei

A quasi sei mesi dall'annuncio della WWDC, il Mac Pro di Apple è finalmente pronto ad approdare sul mercato. La società di Cupertino in concomitanza con il MacBook Pro da 16 pollici ha confermato il lancio del supercomputer modulare, che arriverà nei negozi a Dicembre.

Il lancio sarebbe in programma prima del solstizio d'inverno del 21 Dicembre, ed a ridosso della stagione natalizia. Le prime avvisaglie erano arrivate già lo scorso weekend quando il DJ Calvin Harris lo aveva mostrato in una Storia pubblicata su Instagram.

Apple tuttavia ancora non ha svelato il giorno preciso in cui potrà essere acquistato, ma ha confermato che le prestazioni sono state riviste verso l'alto. Un portavoce ha affermato che la macchina è in grado di gestire sei flussi 8K simultanei, rispetto alle precedenti rivendicazioni che parlavano di tre stream, risalenti alla presentazione.

Il prezzo di partenza sarà di 5.999 Dollari, mentre il Pro Display XDR costerà 4.999 Dollari. Come avevamo riportato su queste pagine qualche mese fa, per la versione ultratop il computer arriva a costare addirittura 50.000 Dollari se si scelgono le opzioni massime in tutte le categorie, inclusa la doppia GPU AMD Radeon Vega II, il processore Intel Xeon W a 28 core ed un SSD da 4 terabyte.