Mac Pro M2, spunta il primo teardown: dite addio alle memorie espandibili

Apple ha annunciato il Mac Pro M2 alla WWDC di inizio giugno, ponendo fine a mesi e mesi di speculazioni sull'esistenza o meno del desktop di Cupertino. Ora, finalmente, il Mac Pro M2 è finito nelle mani di iFixit, che ha realizzato il primo video teardown del dispositivo. Cosa si nasconde sotto la scocca del desktop?

Con un breve video diffuso sul suo canale YouTube, iFixit conferma che il design del nuovo Mac Pro è sostanzialmente invariato rispetto a quello del predecessore con architettura Intel, almeno all'esterno. Con quest'ultimo, il dispositivo dotato di chip M2 Ultra condivide una certa facilità nell'apertura del frame, che può essere "svitato" tramite l'apposita maniglia e senza l'utilizzo di alcun utensile da lavoro.

Sfortunatamente, la RAM del Mac Pro M2 non è espandibile al di là della configurazione acquistata, perciò dovrete fare bene attenzione a quale modello del device decidere di acquistare. La RAM, d'altro canto, viene saldata direttamente alla scheda madre. Tuttavia, conferma iFixit, la connettività è garantita dall'espansione PCIe e dalle otto porte Thunderbolt integrate nel device.

Sul retro del Mac Pro M2 abbiamo l'SSD M.2, che può facilmente essere rimosso e che ha delle dimensioni nettamente superiori a quelle della memoria del Mac Studio. Anche in questo caso, Apple ha confermato che le espansioni "fatte in casa" della memoria del desktop non saranno possibili, nonostante lo slot vuoto ad essere dedicato.

Fortunatamente, però, il sistema di raffreddamento può essere rimosso molto facilmente, grazie anche alla mancanza di cavi di collegamento per quest'ultimo, che è invece connesso al resto del dispositivo mediante dei semplici connettori dorati. In questo modo, sarà decisamente semplice smontare, pulire e rimettere al proprio posto il sistema a tre ventole che dovrà tenere al fresco il chip M2 Ultra del desktop.