Il Mac Pro alla massima potenza potrebbe costare 50.000 Dollari!

Durante il keynote della WWDC Apple ha presentato il nuovissimo Mac Pro modulare, che ha impressionato i presenti alla conferenza per la sbalorditiva potenza. Il prezzo annunciato al termine della presentazione però si riferiva al modello base, che ovviamente può essere aggiornato con altre componenti.

La versione base di Mac Pro è dotata di processore Intel Xeon a 8 core, 32 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, e può essere portata a casa a 5.999 Dollari.

Come detto poco sopra, Apple metterà a disposizione degli utenti anche componenti di fascia alta, tra cui un processore Intel Xeon a 28 core, 1,5 terabyte di RAM, 4 terabyte di storage, due GPU AMD Radeon Vega II e la scheda personalizzata Afterburner.

I colleghi di The Verge hanno avuto modo di effettuare qualche ricerca per capire il costo massimo che potrebbe raggiungere il Mac Pro, ed hanno scoperto che il modello con il massimo delle specifiche tecniche, il Pro Display XDR ed altre componenti potrebbe arrivare a costare 50.000 Dollari. Vediamo come è stato effettuato il calcolo.

Si è partito dalla RAM. Per raggiungere 1,5 terabyte sono stati utilizzati 12 moduli DDR4 ECC da 128GB, in modo tale da occupare tutti gli slot. A circa 1.388,99 Dollari ciascuno, si arriva a toccare quota 18.000 Dollari.

Per quanto riguarda i 4TB di storage SSD, The Verge si è basato sui prezzi addebitati per gli iMac Pro, e stima 2.400 Dollari come costo minimo. Non è chiaro se la memoria sia aggiornabile direttamente dagli utenti, soprattutto se si conta che è crittografato dal chip T2.

Per il processore Intel Xeon W a 28 core, invece è stato stimato un costo di circa 8.000 Dollari, per la versione Xeon W-3275M. Al momento però non è noto il processore che sarà montato nel nuovo Mac Pro.

Per la doppia GPU AMD Radeon Vega II, i calcoli si sono basati sulla Quadro RTX di NVIDIA, e portano il minimo a 12.000 Dollari, che moltiplicato per due potrebbe arrivare a 24.000 Dollari.

Nessuna informazione sulla scheda Afterburner di Apple, che sarà un accessorio opzionale.

Il nuovo Pro Display XDR invece parte da 5.000 Dollari, senza il dongle che costa 1.000 Dollari, come il nano-textured glass, che portano il totale a 7.000 Dollari.

Senza Afterburner quindi il totale potrebbe arrivare a toccare quota 50.000 Dollari, a meno di spiacevoli sorprese. E senza Magic Keyboard e Magic Trackpad.