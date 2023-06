I Mac Pro Studio con M2 Ultra raggiungono prestazioni incredibili: i primi benchmark

Sono disponibili su Geekbench 6 i primi risultati dei benchmark del chip M2 Ultra montato sui nuovi Mac Studio e Mac Pro di prossima uscita. I risultati non sembrano ancora del tutto coerenti ma sembra che il Mac Pro potrebbe avere prestazioni ben superiori rispetto a quelle degli ultimi modelli con processori Intel.

Abbiamo già riportato l’indiscrezione che vorrebbe Apple già al lavoro su una versione più economica di Vision Pro dopo aver presentato il nuovo visore alla WWDC della scorsa settimana, e la notizia di un nuovo Mac Pro molto più performante e molto meno costoso non potrà che rendere ancora più felici gli utenti dei prodotti dell’azienda di Cupertino.

Per quanto discordanti, infatti, i risultati dei test dei nuovi processori Apple attesterebbero i punteggi del Mac Studio M2 Ultra rispettivamente a 2.800 e 21.700, rispettivamente in single-core e multi-core, con prestazioni superiori anche del 20% rispetto al chip M1 Ultra.

Ancora meglio per il Mac Pro, due volte più veloce del suo predecessore a fronte di un costo praticamente dimezzato.

Durante il panel, Apple ha dichiarato che il nuovo Pro sarà fino a 3 volte più veloce del modello basato su piattaforma Intel, quantomeno per quanto riguarda la transcodifica video e la simulazione 3D.

Ricordiamo che la principale differenza da prendere in considerazione per scegliere tra Mac Studio e Mac Pro risiede nei sei slot di espansione PCIe, che rendono l’opzione Pro ampiamente personalizzabile.

In caso la cosa non dovesse interessare, il Mac Studio configurato con M2 Ultra costerebbe circa 3000 dollari in meno rispetto al Mac Pro.

I due nuovi prodotti Apple sono già disponibili per l’ordinazione e inizieranno a essere consegnati ai clienti e presentati nei negozi martedì 13 giugno.

Per concludere, vi lasciamo all’ennesima bomba Apple a proposito dei nuovi strumenti per il porting di videogiochi su Mac.