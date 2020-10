Mac Silicon: macOS indica tre modelli, Apple invita gli sviluppatori

Dopo le "previsioni" sulle vendite di iPhone 12, torniamo a parlare di Apple per via di alcune novità importanti per quel che riguarda i Mac.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, la versione 11.0.1 beta di macOS Big Sur, rilasciata giusto qualche ora fa agli sviluppatori, contiene al suo interno dei riferimenti a possibili Mac non ancora annunciati. Più precisamente, sono stati scovati tre modelli che non comparivano in precedenza, a cui viene fatto riferimento con i nomi in codice "2020f", "2020g" e "2020h". Insomma, sembra proprio che ci sia qualcosa che bolle in pentola in casa Apple.

Considerate, infatti, che si vocifera ormai da tempo di un possibile evento di presentazione dei Mac con chip proprietari basati su architettura Apple Silicon. Vi ricordiamo che lo storico annuncio è avvenuto a fine giugno 2020, ma ora tutti attendono la presentazione dei prodotti. Si dice che l'azienda di Cupertino voglia tenere un apposito evento nel corso del mese di novembre 2020.

Stando sempre a quanto riportato da MacRumors (ma in un altro articolo), Apple avrebbe dato la possibilità agli sviluppatori di accedere ad alcuni "training" relativi ai Mac con chip proprietari, che si dovrebbero tenere a inizio novembre 2020. Insomma, nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale per quel che concerne la data di presentazione dei nuovi prodotti, sembra proprio che il "momento clou" sia vicino. Staremo a vedere.