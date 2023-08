Mac Studio, aggirato il blocco di Apple: si possono sostituire RAM e SSD, era ora!

Quando Apple ha lanciato il Mac Studio M2, in molti si sono chiesti se, esattamente come il suo predecessore, anche il device di nuova generazione avesse un SSD rimovibile ma "bloccato" a livello software. Oggi, però, un noto YouTuber ha scoperto un sistema per aggrare il blocco software di Apple e sostituire l'SSD dei Mac Studio.

La scoperta arriva dallo YouTube Luke Miani, che in un video pubblicato nelle scorse ore ha spiegato che esiste un metodo per sostituire l'SSD dei Mac Studio M1 (e, presumibilmente, anche quello dei Mac Studio M2) senza che i blocchi software di Apple impediscano di usare il nuovo storage montato sul dispositivo. Potete dare un'occhiata al video di Miani su YouTube o in cima a questa notizia.

Per la verità, Miani è stato anche il primo a scoprire il "blocco" dell'upgrade degli SSD dei Mac Studio M1 a livello software: il "caso", infatti, è partito proprio da un suo video rilasciato lo scorso anno. Pare dunque che allo YouTuber i blocchi software di Apple non siano andati a genio e che abbia speso mesi e mesi di lavoro per tentare di aggirarli, ottenendo infine un successo.

Nello specifico, Miani ha scoperto che esiste una soluzione hardware che permette di bypassare il blocco di Apple. È infatti possibile sostituire i chip di memoria di Mac Studio con dei chip NAND vuoti, per poi saldare la memoria aggiuntiva (in questo caso, un altro SSD da 2 TB) direttamente alla Logic Board del PC per evitare di far partire le "sirene" software di Cupertino. Il processo ha un costo irrisorio, pari a circa 100 Dollari, ma se non viene effettuato correttamente (sarà importante anche prestare attenzione all'ordine di saldatura dei chip NAND, per replicare quello "ufficiale" di Apple) il Mac Studio sarà da buttare.

Fortunatamente, pare che l'upgrade della RAM di Mac Studio e Mac Mini sia invece molto meno problematico, pur seguendo la medesima procedura: insomma, se avete già "aperto" il vostro desktop per modificare il suo SSD, vi conviene fare lo stesso anche con la RAM.