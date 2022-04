Mac Studio di Apple non è silenzioso come gli altri Mac: utenti infastiditi

A quanto pare, il nuovo Mac Studio di Apple, che è stato presentato lo scorso Marzo in occasione del keynote primaverile, non è silenzioso come gli altri Mac e gli utenti non stanno nascondendo la loro irritazione.

Come riportato da MacRumors, alcuni proprietari del nuovo computer Apple sul forum della community hanno notato che la macchina emette un suono acuto descritto come “lamentoso” che sembra provenire dalla ventola. Ad essere interessato non sembra essere un piccolo gruppo di utenti, segno che potrebbe non trattarsi di una casualità.

La maggior parte delle lamentele sembrano provenire dai proprietari del Mac Studio che hanno optato per la versione con M1 Max, e non per l’M1 Ultra. Di conseguenza, la presenza di questo rumore non rappresenta certo una sorpresa in quanto le due macchina hanno configurazioni termiche ben diverse.

Gli utenti osservano che il rumore è simile ad un “suono ad alta frequenza difficile da ignorare, che si aggiunge al rumore della ventola standard”. “Ho appena estratto dalla confezione il mio Mac Studio con M1max (64 GB di RAM, GPU a 32 core, SSD da 1 TB). C’è sicuramente un rumore fastidioso esattamente a 2120 Hz (l’ho confrontato usando un generatore di onde sinusoidali). Sono abbastanza sicuro che questo provenga dalla ventola e non sia un coil whine, poiché la frequenza cambia quando cambia la velocità della ventola. Decisamente inaccettabile per un prodotto di questo prezzo… afferma l’utente h34m.

Come spiegato da MacRumors, gli M1 Max ed M1 Ultra hanno dissipatori diversi, il che spiega perchè una macchina presenta un problema e l’altra no.