Mac Studio? Per un leaker è un 'prodotto temporaneo': sarà sostituito da Mac Pro M2

La presentazione di Mac Studio da parte di Apple risale ormai allo scorso marzo, perciò alcuni utenti hanno teorizzato l'imminente arrivo di un refresh per il desktop di fascia alta di Cupertino, che magari potrebbe utilizzare il SoC M2 Ultra come proprio chipset. Sfortunatamente, le speculazioni potrebbero essere molto lontane dalla realtà.

Stando a quanto riporta WCCFTech, citando il noto leaker LeaksApplePro, Mac Studio sarebbe un prodotto "temporaneo", lanciato cioè in sostituzione del Mac Pro con chip M1 Ultra, il cui sviluppo sarebbe stato ad uno stadio troppo arretrato per potere essere presentato e messo in commercio in tempo, prima della fine della prima generazione di dispositivi con chipset Apple Silicon.

Con il passaggio alla generazione M2, però, le cose cambieranno nettamente. Apple dirà addio al chip M2 Ultra, che sarà invece sostituito dall'M2 Extreme: la linea M2, dunque, dovrebbe essere composta dai chipset base, Pro, Max e Extreme. Quest'ultimo dovrebbe trovarsi sotto la scocca del fantomatico Mac Pro M2, il cui lancio potrebbe essere fissato per il keynote primaverile di Cupertino o per la WWDC 2023.

LeaksApplePro (che in passato ha preso qualche "granchio", questo è bene ricordarlo) riporta che "[Mac Studio] verrà rimpiazzato dal Mac Pro. Mac Studio è sempre stato solo una soluzione temporanea per coloro che avevano necessità di un Mac molto potente con un chip Apple Silicon e che non potevano aspettare per il lancio di un Mac Pro vero e proprio".

In effetti, allo stato attuale delle cose, Mac Studio e Mac Pro sono mutualmente esclusivi, nel senso che l'esistenza di uno rende pressoché inutile quella dell'altro, trattandosi in entrambi i casi di device di fascia alta con un chipset top di gamma. Nonostante il discreto successo raccolto da Mac Studio, pare dunque che Apple si riorienterà verso Mac Pro per il prossimo anno, forse anche nel tentativo di mettere in commercio un device ancora più potente del predecessore, perfetto per chi usa i prodotti Apple a livello professionale.