Mac Studio è "un Mac Pro compresso in un Mac Mini", secondo iFixit

Dopo la presentazione di Mac Studio da parte di Apple, molti fan della casa di Cupertino hanno desiderato dare un'occhiata a cosa si trova sotto la scocca del device. Inoltre, tanti utenti si domandano se l'SSD di Mac Studio possa essere aggiornato o meno: per fare chiarezza, oggi, il portale iFixit ha pubblicato il suo consueto video teardown.

I primi teardown di Mac Studio sono stati pubblicati già qualche giorno fa, mostrando le enormi dimensioni del chip M1 Ultra. Tuttavia, quando sono iniziate le controversie sull'SSD rimovibile di Mac Studio, il portale iFixit ha deciso di indagare più a fondo la questione, smontando nuovamente il dispositivo.

Potete vedere i risultati del teardown nel video in cima a questa notizia, ma iFixit sembra essere stato sorpreso dalla qualità costruttiva e dalle dimensioni del dispositivo: il canale, infatti, ha commentato che "Mac Studio è come se Apple avesse compresso un Mac Pro in un Mac Mini", ottenendo una combinazione di potenza hardware e spazio ridotto veramente incredibile.

Riguardo alla questione dell'SSD, iFixit ha confermato che Mac Studio ha un SSD rimovibile, almeno in teoria, e che sulla logic board del dispositivo vi è uno slot di memoria vuoto, sul quale (sempre in linea teorica) dovrebbe essere possibile inserire un hardware aggiuntivo per guadagnare spazio senza affidarsi a memorie esterne. Purtroppo, però, il canale ha affermato di non essere riuscito a far funzionare alcun SSD secondario sul device.

iFixit ha anche provato ad inserire l'SSD di un secondo Mac Studio nell'alloggiamento sulla logic board del primo, ma di nuovo senza risultato. Stranamente, però, scambiare tra loro gli SSD di due Mac Studio diversi non sembra creare alcun problema, poiché la memoria viene letta normalmente dalla logic board del device.

In altre parole, è possibile cambiare o riparare l'SSD di Mac Studio con uno proveniente da un altro Mac Studio e con lo stesso taglio di dimensioni, ma è impossibile aggiungere ulteriore memoria al dispositivo con un secondo SSD o con uno storage più capiente.

Brutte notizie arrivano anche dal fronte RAM, poiché la RAM è saldata sulla logic board di Mac Studio, il che significa che non può essere sostituita o migliorata senza cambiare la scheda madre stessa del dispositivo. Analogamente, l'interno di Mac Studio, viste le dimensioni ridotte, è complesso e angusto, il che rende estremamente difficili le riparazioni in casa e presso rivenditori terzi.

In generale, iFixit ha dato al nuovo Mac desktop un voto di 6/10 in termini di riparabilità, lodando il suo sistema di raffreddamento avanzato e la possibilità di sostituire l'SSD, ma criticando la complessità dell'architettura del device e la scelta di saldare alla sua scheda madre molte parti sostituibili.