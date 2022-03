Mac Studio, arrivano i primi benchmark: sarà un mostro di potenza

Durante l'evento "Peak Performance" di ieri, Apple ha svelato Mac Studio, un Mac totalmente nuovo che unisce un form factor compatto ad una potenza superiore a quella di Mac Pro. Dopo la presentazione, inoltre, sono emersi i primi, impressionanti benchmark del chip M1 Ultra ideato da Apple Silicon.

M1 Ultra è il nuovo SoC di Apple, presentato dall'azienda di Cupertino insieme a Mac Studio e integrato sotto la scocca di quest'ultimo: il chip è stato ottenuto unendo tra loro due M1 Max con la tecnologia proprietaria UltraFusion. Stando ad un benchmark su Geekbench 5 di Mac Studio trapelato nelle scorse ore, il chip M1 Ultra arriva a 1.793 punti in Single-Core e a 24.055 punti in Multi-Core, come potete vedere dall'immagine in calce.

Il portale AppleInsider ha anche contattato una fonte interna ad Apple, che ha stabilito che il benchmark è autentico. Se ciò fosse vero, Mac Studio sarebbe molto più potente di Mac Pro, che su Geekbench 5, nella sua configurazione con Intel Xeon W da 28 Core, raggiunge valori medi di 1.152 punti in Single-Core e di 19.951 punti in Multi-Core. In altre parole, il chip M1 Ultra è il 21% più veloce del Mac Pro di fascia più alta con chip Intel in Multi-Core, percentuale che arriva addirittura al 56% in Single-Core.

Paragonando il chip M1 Ultra con il chip M1 Max utilizzato sui Macbook Pro 2021 di Apple, possiamo ravvisare un miglioramento percentuale del 105% in Multi-Core, mentre le performance in Single-Core sono praticamente identiche: ciò di fatto conferma che il SoC M1 Ultra è stato ottenuto unendo tra loro due chip M1 Max, i cui risultati su Geekbench 5 sono di 1.739 punti in Single-Core e di 11.680 punti in Multi-Core.

Per di più, M1 Ultra batte anche le CPU flagship AMD e Intel, ovvero i chip AMD Ryzen Threadripper 3990X, Intel Core i9-12900K e AMD Ryzen 9 5950X. Come fa notare Tom's Hardware, i risultati ottenuti dal chip M1 Ultra sono prossimi solo a quelli del Threadripper 3990X di AMD, che arriva a 1.213 punti in Single-Core e a 25.133 punti in Multi-Core, riuscendo in quest'ultimo caso persino a superare di pochissimo il chip Apple Silicon.

Al contrario, l'Intel Core i9-12900K è il 40% meno performante di M1 Ultra, con un punteggio in Multi-Core di 17.204 punti. Risultati simili valgono poi anche per l'AMD Ryzen 9 5950X, che si ferma a 16.565 punti in Multi-Core. La CPU AMD, inoltre, ottiene valori inferiori al SoC di Cupertino anche in Single-Core, mentre il processore flagship di Intel, con un punteggio in Single-Core di 1.997 punti, supera quello del chip Apple Silicon.