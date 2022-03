Mac Studio ha l'SSD rimovibile, ma Apple ha bloccato l'upgrade a livello software

A poche settimane dalla presentazione ufficiale di Mac Studio, arrivano delle importanti novità sull’SSD rimovibile di cui si era parlato nelle scorse ore e che aveva suscitato la curiosità da parte di alcuni utenti. Lo youtuber Luke Miani ha infatti svelato che l’SSD di Mac Studio può essere rimosso, ma di fatto non aggiornato.

Il motivo è molto semplice: non ci sono limitazioni di natura hardware dietro questo aspetto, ma software: Apple infatti ha bloccato gli SSD aggiuntivi con macOS.

La notizia è stata riportata dallo youtuber Luke Miani, che ha smentito di fatto ciò che era emerso nel weekend e che aveva effettivamente colto di sorpresa in molti.

Un teardown di Max Tech infatti aveva svelato che a differenza di tutti gli altri computer con chip M1, l’SSD del Mac Studio non è saldato direttamente sulla scheda madre. Sebbene non sia facile da raggiungere (è necessario rimuovere l’anello di gomma sul fondo e svitare il pannello e l’alimentatore), però, la potenziale possibilità di espandere lo storage è inutile in quanto qualsiasi spazio di archiviazione aggiuntivo o nuovo viene bloccato a livello software. Ciò vuol dire che è necessario passare attraverso l’assistenza ed il configuratore Apple, con i relativi costi extra.

Nel frattempo, negli ultimi giorni sono emersi anche i primi benchmark di Mac Studio, che hanno confermato tutta la potenza.