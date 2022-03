Mac Studio e Studio Display al massimo della potenza? Il prezzo è sbalorditivo

Ci siamo ricascati: dopo la presentazione ufficiale del nuovo Mac Studio e Studio Display, abbiamo “giocato” col configuratore del sito Apple per capire qual è la spesa da sostenere per portare a casa il Mac Studio al massimo della potenza e lo Studio Display. Ebbene, non si tratta di un prezzo alla portata di tutti.

Volete però la configurazione ultratop? Abbiamo fatto una simulazione per capire qual è la spesa. Preparatevi.

Il Mac Studio con M1 Ultra con CPU 20-core, GPU 64-core, Neural Engine 32-core, 128 gigabyte di memoria unificata ed SSD da 8 terabyte ha un costo di 9.249 Euro, esclusa la preinstallazione di software come Final Cut Pro e Logic Pro che costano rispettivamente 299,99 Euro e 199,99 Euro.

Se però volete abbinargli anche il nuovo Studio Display, con il vetro in nanotexture e l’adattatore VESA che permette di ruotarlo verticalmente, dovrete spendere 2.049 Euro.

Totale: 11.298 Euro. Non certo accessibile per tutti ma è chiaro che una configurazione di questo tipo sia rivolta solo a determinate fasce di clienti, che hanno esigenze particolari. E’ chiaro che un utente che necessita di un PC per navigare in internet o per effettuare operazioni di base, non acquisterà un Mac Studio ma opterà per altre opzioni.