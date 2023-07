Questa macabra scoperta sul cannibalismo umano ti sorprenderà

A quando risalgono le prime prove di antenati umani che si mangiavano a vicenda, praticando dunque cannibalismo? Secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports, parliamo di circa 1,45 milioni di anni fa. Vediamo la macabra scoperta.

A quanto pare, non erano solo gli allosauri a dover ricorrere al cannibalismo. Lo studio ha infatti esaminato uno stinco fossilizzato proveniente dalla collezione del Museo nazionale di Nairobi e studiato dai ricercatori del Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian. Sono stati dunque individuati alcuni segni da taglio creati molto probabilmente con strumenti di pietra.

Attraverso una lente d'ingrandimento, la principale autrice della ricerca Briana Pobiner ha evidenziato dell prove di macellazione, suggerendo che questo essere umano fosse stato fatto a pezzi da uno strumento affilato. Per verificare tale ipotesi, il team ha creato un calco dei segni e li ha inseriti in un ampio database, confrontandoli successivamente con altri reperti in cui le ossa sono state attaccate da temibili predatori. I risultati parlano chiaro.



Ben 9 degli 11 segni osservati erano infatti coerenti con strumenti di pietra, mentre gli ultimi due sono risultati compatibili con il morso di un felino. La scoperta diviene ancora più inquietante se si considera che le ferite erano intorno alle aree in cui il muscolo incontrava l’osso. Come se non bastasse, risultano orientati nella stessa direzione, similmente a ciò che avviene sulla carne animale prima di essere consumata.

"Le informazioni che abbiamo ci dicono che probabilmente gli ominidi mangiavano altri ominidi almeno 1,45 milioni di anni fa. Questi segni di taglio sembrano molto simili a quelli che ho visto sui fossili di animali che venivano preparati per il consumo", ha dichiarato la stessa Pobiner.

Naturalmente, è praticamente impossibile dire con assoluta certezza se siano stati effettivamente mangiati. Seppur improbabile dati i tagli minuziosi, gli arti potevano poi servire ad esempio da "esposizione" o venire magari sepolti direttamente. Purtroppo questa volta non si parla dell’alligatore cannibale, ma di una situazione ben più preoccupante.

"Sembra molto probabile che la carne di questa coscia sia stata mangiata e che sia stata consumata per nutrimento anziché per un rituale".