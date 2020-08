La macabra storia della 'Torre dei teschi', un monumento costruito con crani umani

Potrebbe sembrare una costruzione creata ad hoc per qualche film dell'orrore o una location di qualche gioco dark fantasy, ma la "Torre dei teschi" esiste davvero. È un monumento in pietra, incastonato con teschi umani, che si trova in Serbia ed è stato costruito dai soldati dell'Impero Ottomano dopo la battaglia di Čegar nel 1809.

La battaglia di Čegar, conosciuta anche come battaglia di Kamenica, fu un conflitto avvenuto durante la prima rivolta serba nel Sanjak di Smederevo. Nella battaglia si scontrarono i rivoluzionari serbi e le forze ottomane sulla collina di Čegar, vicino alla città di Niš. Prima dello scontro, i rivoluzionari costruirono sei grandi posizioni difensive, ma furono comunque sopraffatti grazie ai 20.000 uomini della Rumelia (la regione dell'Impero Ottomano dei Balcani meridionali) richiesti dagli ottomani.

La battaglia durò un giorno intero, con feroci combattimenti corpo a corpo che provocarono migliaia di perdite da entrambe le parti. Lo scontro si concluse con la ritirata dei rivoluzionari nella città di Deligrad. Come monito per ulteriori rivoluzionari nella regione, gli ottomani raccolsero le teste dai morti serbi e ne staccarono la pelle, furono imbottite di paglia e inviate al sultano ottomano Mahmud II per celebrare la vittoria.

Gli oltre 950 teschi furono successivamente restituiti a Niš e incastonati in una torre alta 4.5 metri su 14 file. Durante gli ultimi anni del dominio ottomano nella città, però, il governatore Midhat Pasha avrebbe in seguito ordinato la rimozione dei teschi poiché la torre alimentava il risentimento tra la gente del posto e non serviva più come mezzo per scoraggiare la rivoluzione.

Dopo il ritiro ottomano del 1878, l'esercito reale serbo perquisì la città alla ricerca dei teschi mancanti. La torre è divenuta un monumento alla resistenza serba ed è stata costruita una cappella nel 1892 intorno alla struttura, che ora contiene 58 dei teschi incorporati nelle pareti della torre. Oggi, la struttura è considerata come un "Monumento Culturale di Eccezionale Importanza".