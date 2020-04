Le macabre teste di argilla ritrovate nelle tombe degli antichi abitanti della Siberia

E’ stato forse scoperto il motivo della particolare pratica funeraria di un gruppo di Sciti denominati Tagarsk che, all'interno dei corredi funebri, posizionavano una testa di argilla.

La prima scoperta di questo tipo risale a circa quaranta anni prima dove, in Siberia, è stata trovata una testa di argilla all'interno di un corredo funebre. Questa pratica funeraria era usata da una particolare etnia del popolo degli Sciti, una cultura denominata Tagarsk, che risale all'età del bronzo. Di questo popolo non si conosce molto e tutto ciò che sappiamo è stato, dagli archeologi, decodificato tramite lo studio delle loro pratiche funerarie. Abitavano tra le montagne della Siberia meridionale e la testa d'argilla, che risale a circa 2100 anni fa, è stata trovata in una tomba dove erano seppelliti 13-15 individui che furono cremati. Utilizzando i raggi x si è scoperto che, all'interno della testa di argilla, vi era il cranio di un ariete.

Ma chi erano questi Tagarsk? Erano quasi certamente dei guerrieri nomadi che si muovevano e saccheggiavano le pianure dell’Eurasia a dorso di cavalli. Ma perché essi mettevano una testa di argilla all'interno dei corredi funebri? Ebbene, una archeologa Russa, sulle pagine di Science First Hand, ci spiega il probabile significato di questa pratica funebre. La testa, probabilmente, rappresentava un individuo deceduto il cui corpo però è andato perso, per esempio, lasciato in una terra lontana, affogato o semplicemente morto lontano e sostituito con la testa di argilla. La testa di argilla, insomma, doveva sostituire il cadavere dell’individuo. Più difficile, invece, dare una spiegazione sul perché, all'interno dell’argilla, era presente il cranio di un ariete.

Sembra che questi animali, ci spiegano su Science First Hand, in molte altre culture diverse erano, in qualche modo, importanti, come per gli antichi Egizi ed i nomadi mongoli. Ma oltre alla sacralità dell’animale vi si può dare anche un’altra lettura: esso forse rispecchiava, o simboleggiava, un particolare aspetto che quella persona aveva in vita.

Credit: Mikhail Vlasenko