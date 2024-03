Macabri e disgustosi trapianti da animali ad esseri umani: sono realmente accaduti

Lo xenotrapianto è il trapianto di parti del corpo appartenenti ad altri animali negli esseri umani. Ecco alcuni dei più macabri esperimenti della storia della medicina.

Dopo aver fatto crescere degli organi in un maiale, per quanto rivoluzionarie possano essere queste imprese, gli xenotrapianti hanno una storia ricca di fallimenti.

Alcuni dei primi tentativi vagamente scientifici iniziarono nel XVII secolo con il lavoro del medico francese Jean-Baptiste Denys. Nel primo tentativo documentato di trasfusione di sangue, Denys pompò il sangue di una pecora in un ragazzo di 15 anni che soffriva di febbre cronica.

Secondo i resoconti di Denys, il giovane paziente ha avuto una ripresa "sorprendente". La sua guarigione a lungo termine rimane tuttavia un mistero. Sappiamo però che le xenotrasfusioni furono bandite in Francia intorno al 1670 dopo la morte di uno dei pazienti dello stesso Denys.

Per quanto concerne gli xenotrapianti, impossibile non ricordare le gesta di Serge Voronoff, uno scienziato russo che lavorava a Parigi all’inizio del XX secolo. La sua particolarità? Trapiantare testicoli.

Lo scienziato si dilettava a trapiantare sezioni di testicoli di scimpanzé in quelli di uomini più anziani. La cosa sconvolgente, è però sapere che secondo varie testimonianze, ha eseguito un "numero significativo" di questi interventi chirurgici.

Uno dei suoi pazienti fu il farmacista australiano Dr Henry Leighton-Jones, meglio conosciuto come "Monkey Jones". Soddisfatto dei risultati, tornò a casa in Australia e continuò l'eredità di Voronoff eseguendo lui stesso numerosi interventi chirurgici simili.

Spostandoci poi negli anni '60, troviamo il dottor Keith Reemtsma, uno scienziato statunitense che trascorse gran parte della sua carriera alla Tulane University in Louisiana. Reemtsma preferiva invece utilizzare i reni di diversi scimpanzé. Tra il 1963 e il 1964, almeno 13 pazienti umani ricevettero un doppio trapianto di rene da organi provenienti da scimpanzé. I risultati? Disastrosi. La maggior parte di questi trapianti fallirono a causa di rigetto o infezioni, causando la morte dei pazienti entro poche settimane.

Venendo però ai trapianti più disperati, è opportuno citare quello effettuato dal dottor Leonard Bailey, entrato nella storia della medicina. Il chirurgo fu infatti costretto a trapiantare un cuore di babbuino in una neonata, conosciuta come Baby Fae, nel 1984.

La bambina era nata prematura e soffriva di una terribile sindrome cardiaca. Senza cuori di donatori disponibili, Bailey è stato costretto a scendere nel laboratorio di ricerca dell’ospedale e a rimuovere il cuore di un babbuino anestetizzato.

Una volta rientrato in sala operatoria, impiantò il piccolo cuore nel petto della neonata. Nonostante un iniziale ottimismo, purtroppo Baby Fae morì 20 giorni dopo a causa di un rigetto acuto.

Per quanto possa apparire assurdo, come dimostra il trapianto di cornea con pelle di maiale, tutti questi episodi (o almeno la maggior parte) hanno contribuito a far progredire la medicina. Considerando infatti la costante carenza di organi disponibili per trapianti, quella degli xenotrapianti risulta più che mai essere una strada da seguire!