L'esperimento della pazzia: quando un professore crocifisse i suoi studenti

Risale agli anni '40 uno dei più controversi esperimenti scientifici della storia, che ha dato il via ad ipotesi e congetture su macabri avvenimenti. Purtroppo però, non tutti le ricerche vengono effettuate sotto stretto controllo e sorveglianza.

Il radiologo tedesco Hermann Mödder, di punto in bianco iniziò a crocifiggere i suoi studenti di medicina. Naturalmente utilizzò delle cinghie in pelle anziché veri e propri chiodi, con l'intento di simulare la crocifissione.

Monitorò costantemente i parametri vitali degli studenti, lasciandoli "appesi" per circa 6 minuti. Dopo tale periodo infatti, la pressione sanguigna iniziava a diminuire e la respirazione diventava sempre più difficoltosa.

"Ciò che succederà dopo la fine del sesto minuto può essere previsto dal medico: incoscienza, pallore intenso, sudorazione. In breve: collasso a causa di un afflusso di sangue insufficiente al cuore e al cervello." ha scritto in una relazione successivamente.

"Il peso del corpo che grava sulle braccia rende estremamente difficile la respirazione", ha detto al Guardian, Jeremy Ward fisiologo del King's College di Londra. Inoltre coloro che non soffocano, o non muoiono per la perdita di sangue eccessiva, morirebbero poiché "la conseguente mancanza di ossigeno nel sangue causerebbe danni ai tessuti e ai vasi sanguigni".

Nonostante tali testimonianze derivino da esperimenti condotti da professionisti, e dunque controllati in sicurezza, purtroppo altre prove ci giungono in ben altri modi. Nella seconda guerra mondiale, i nazisti (che di ricerche ne fecero molte) usarono le crocifissioni come metodo di tortura. A Dachau, un frate, G Delorey ha assistito ai nazisti che sospendevano i detenuti per i polsi su una barra orizzontale.

"Dopo essere state appese per un'ora", scrisse Delorey, "le vittime non potevano più espirare l'aria che riempiva il loro petto. Potevano respirare solo quando erano in grado di sollevarsi abbastanza in alto da togliere il peso dal petto."

