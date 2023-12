È macabro, ma nel Regno Unito vengono trovati sempre più cadaveri in decomposizione

Secondo una recente ricerca pubblicata sul Journal of the Royal Society of Medicine, sempre più persone in Inghilterra e Galles vengono trovate in uno stato avanzato di decomposizione, ovvero molto tempo dopo la morte. Scopriamo questo macabro studio.

Dopo aver visto la probabilità di morire colpito da un meteorite, il team composto da ricercatori dell’Università di Oxford, dell’Imperial College di Londra, della Public Health Scotland e dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha analizzato i dati dell’Ufficio per le statistiche nazionali (ONS) del Regno Unito, studiando in particolare le statistiche registrate per i decessi tra il 1979 e il 2020.

È subito opportuno sottolineare come non esista in realtà alcuna documentazione ufficiale di cadaveri rimasti nascosti per un lungo periodo di tempo. Proprio per tale motivo il team si è servito di due codici che vengono solitamente adoperati in casi simili: parliamo del codice R98 per una "morte inaspettata" e R99 per "altre cause di mortalità mal definite e sconosciute".

I risultati parlano decisamente chiaro, mostrando un aumento continuo di queste morti "misteriose e macabre", suggerendo che sempre più persone muoiono e si decompongono prima di essere trovate.

"Mentre la mortalità per tutte le altre cause è diminuita dal 1979 al 2020, è stato osservato il contrario per i decessi da R98 e R99 (o 'morti indefinite'), con gli uomini più colpiti delle donne. C'è stato un forte aumento di questi decessi in entrambi i sessi, ma negli uomini in particolare negli anni '90 e 2000, in coincidenza con un periodo in cui la mortalità complessiva stava rapidamente migliorando", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato. Ma cosa potrebbe influenzare queste morti?

Secondo i ricercatori, dietro questa tendenza potrebbe esserci un "crollo delle reti di sostegno sociale formale e informale". Morendo completamente soli, tali individui vengono infatti ritrovati a distanza di molto tempo.

Diversi studi in letteratura hanno infatti collegato l’isolamento sociale e la solitudine con una maggiore possibilità di morte prematura.

"L'aumento delle persone trovate morte per cause sconosciute suggerisce un più ampio collasso sociale delle reti di supporto sociale sia formali che informali. Sono preoccupanti e richiedono ulteriori indagini urgenti. Chiediamo alle autorità nazionali e internazionali di prendere in considerazione misure che consentano di identificare più facilmente questi decessi nei dati di routine", scrivono i ricercatori.

Questa volta non si tratta sicuramente di un modo particolare di morire, ma di macabre e purtroppo tristi morti. Bisognerebbe forse sensibilizzare chi di competenza per supportare chi ha realmente bisogno di aiuto.